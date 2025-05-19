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Будете дуже здивовані: що можна купити на 1 долар у різних країнах

Що туристу купити за 1 долар у подорожі (фото: Freepik.com)
Автор: Фелікс Коркін

Мандрівки світом не завжди потребують товстого гаманця - іноді один долар може подарувати шматочок місцевої культури! У популярних туристичних країнах за цю скромну суму можна знайти їжу, сувеніри, транспорт чи навіть дрібні розваги.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що у 2025 році туристу можна купити на 1 долар у різних країнах світу.

Франція

У Франції, зокрема в Парижі, один долар дозволяє купити свіжу багетну булочку, яка коштує близько 1 євро, - ідеальний перекус на набережній Сени. Також можна взяти поштову марку чи листівку з видами Нотр-Дама для друзів. 

Іспанія

В Іспанії, наприклад, у Барселоні, за один долар можна придбати яскравий магніт із зображенням Sagrada Familia. Також вистачить на пачку жувальної гумки чи квиток на автобус у межах міста. Така покупка зробить вашу прогулянку каталонськими вуличками ще яскравішою!  

США

У США, зокрема в Нью-Йорку, один долар відкриває двері до шматочка піци в вуличній піцерії - класики американських вулиць. Також можна купити маленький сувенір, як-от брелок із Статуєю Свободи. 

Італія

В Італії, зокрема в Римі, за один долар можна насолодитися маленькою чашкою еспресо в затишному барі. Листівка з видами Пантеону чи квиток на міський автобус також доступні. 

Туреччина

У Туреччині, зокрема в Стамбулі, один долар дозволяє скуштувати невелику порцію фалафеля чи кебаба від вуличного торговця. Також можна купити маленьку листівку із зображенням Айя-Софії. 
За 1 долар у більшості країн можна купити смачну вуличну їжу (фото: Freepik.com)

Мексика

У Мексиці, зокрема в Мехіко, за один долар можна придбати хрустке тако чи пляшку води для спекотного дня. Також вистачить на квиток у метро, щоб дістатися до пірамід Теотіуакана. 

Таїланд

У Таїланді, зокрема в Бангкоку, один долар дозволяє поласувати порцією манго чи маленьким пакетом сушених фруктів на ринку. Також можна купити квиток на річковий трамвай для короткої прогулянки каналами. 

Німеччина

У Німеччині, зокрема в Берліні, за один долар можна купити невеличку порцію картоплі фрі чи пачку жувальної гумки в кіоску. Також доступний маленький сувенір, як-от наклейка з графіті Східної галереї. 

Велика Британія

У Великій Британії, зокрема в Лондоні, за один долар можна придбати поштову марку чи листівку з видами Темзи. Пачка жувальної гумки чи маленька цукерка також у межах бюджету. 

Китай

У Китаї, зокрема в Шанхаї, один долар дозволяє скуштувати баоцзи - парову булочку з начинкою - на вуличному ринку. Також можна купити маленький брелок із пандою чи пляшку води. 

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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти Lifehacker, Solo Travelling.

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