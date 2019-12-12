Будете в драных колготках ездить: Полякова рассказала, как ее оскорбил Басков

Оля Полякова, известная украинская артистка, рассказала о своих гастролях в России в начале войны на Донбассе и вспомнила неприятный эпизод с Николаем Басковым. В интервью для Дмитрия Гордона она призналась, почему приняла решение не выступать в РФ.

Полякова сообщила, что разговаривать с россиянами после Революции Достоинства и начала военных действий на востоке Украины стало невозможно, так как они несли чушь про распятых мальчиков. Поэтому многие украинские артисты приняли решение не выступать в России.

"Это был абсолютно сознательный выбор. Мы еще туда ездили вначале, потому что как-то еще тогда "ездилось". Но это уже было очень тяжело. Это было некомфортно, были ужасные разговоры. С ними невозможно было общаться. Все ужасы, которые у них были по телевидению про распятых мальчиков, про изнасилованных женщин, это все говорилось. "Вы же конченные бандеровцы, вы же там с ума сошли. Что вы делаете!" – рассказала артистка в интервью.

Она отметила, что никакие попытки объяснить, что происходит, не помогали и даже взывание к разуму, не помогало. Кроме того, у граждан РФ развилась какая-то ненависть к украинцам и даже публичные люди этого не скрывали. Полякова рассказала о неприятной ситуации, которая у нее произошла с певцом Николаем Басковым на вручении какой-то премии.

"Прямо на сцене уничижительное отношение к тебе, как к выходцу из Украины. Помню, что у меня порвались колготки, а он говорит: "Вы сейчас все будете в драных колготках к нам ездить". Это было отвратительно. Это Коля сказал, они любят пошутить, унижая кого-то. В какой-то момент мы сели и приняли решение, что больше ездить туда не будем, а начнем развивать карьеру в Украине, что для нас это стало совершенно этически невозможно", - призналась артистка.

Оля Полякова рассказала, почему перестала ездить в Россию