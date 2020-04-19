Будет ли вспышка коронавируса после Пасхи: появился официальный прогноз

Коронавирус в Украине после Пасхи будет распространяться в нормальных темпах. Связано это с тем, что большинство украинцев праздновали Пасху дома, а нарушения карантинных норм во врем богослужений были локальными и нечастыми. Такой прогноз опубликовала пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

По данным пресс-секретаря президента во время пасхальных богослужений были нарушения, но серьезных заражений не будет. Только в некоторых регионах во время богослужений ситуация выходила из-под контроля. Об этом Юлия Мендель написала на своей странице в Facebook.

На текущий момент угрозы заражения коронавирусом в больших масштабах нет.

"Статистика показывает, что украинцы в большинстве поняли опасность эпидемии коронавируса и действительно преимущественно праздновали Пасху дома", - написала она.

Пресс-секретарь президента ссылается также на данные, предоставленные Национальной полицией Украины. Отмечается, что только 130 тыс. верующих посетили богослужение в этом году, по сравнению с 7,5 млн в прошлом году.

"Конечно, кое-где ситуация выходила из-под контроля, как, например, в Святогорске Донецкой области, где в церкви, не соблюдая правила защиты, без масок и дистанцирования, собралось около 300 человек. К сожалению, теперь мы должны быть готовы, что уже через неделю будет вспышка коронавируса COVID-19 в Святогорске. Нарушения происходили и в других регионах", - отметила она.

Скриншот (facebook.com/Iuliia Mendel)

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