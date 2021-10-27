Будет ли в Украине принудительная вакцинация: Шмыгаль сделал заявление

Глава Кабмина призвал граждан вакцинироваться и отметил, что от этого зависит возможность полного снятия карантинных ограничений в стране - отмена эпидзапретов и правил может быть, если 70% населения будут привиты.

По подсчетам Шмыгаля, такие планы удастся реализовать, если каждую неделю будут прививаться минимум 1,5 миллиона украинцев.

"Как минимум, первой дозой", - добавил премьер.

В целом же темпы вакцинации в стране чиновник назвал хорошими.

"У нас нет принудительной вакцинации и не будет: это противозаконно, этого нет нигде в мире", - акцентировал внимание Шмыгаль.

Также он сообщил, что до конца 2021 года ожидается поставка в Украину еще 13 миллионов доз вакцины Pfizer.

Премьер добавил, что правительство не хочет вводить в Украине тотальный карантин и локдаун, так как это негативно отразиться на экономике, которая "набирает обороты".

Видео: Шмыгаль высказался о ситуации с вакцинацией от коронавируса в Украине