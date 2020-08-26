Что будет, если ребенок в классе заболеет коронавирусом: заявление Минздрава

Максим Степанов, министр здравоохранения Украины рассказал, что будут предпринимать, если один ребенок из класса заразится коронавирусом в новом учебном году 2020/2021.

Про алгоритм действий в таких случаях чиновник рассказал в эфире "Сніданка з 1+1". Также Степанов объяснил, что делать, если во время занятий у ученика начнутся симптомы вирусного заболевания.

"Если у ребенка обнаружили соответствующие симптомы, то ребенка отводят в отдельное помещение, одевают на него маску (если это ребенок 1-4 классов, то он может ходить без маски. - Ред.), звонят родителям", - говорит министр.

В случае острой необходимости могут вызвать скорую помощь или мобильную бригаду, которая проведет тестирование на коронавирус.

Если же COVID-19 подтвердится, ребенок пойдет домой на самоизоляцию, либо же в больницу (в случае состояния средней тяжести).

"Сразу после подтверждения коронавируса с классом начинает работать эпидемиолог, который отправляет весь класс на самоизоляцию. Понятно, что контактными лицами является класс. Это решение принимает исключительно эпидемиолог", - отметил министр.

Ранее мы писали, что школьные линейки в Киеве могут отменить. Стало известно, как пройдет 1 сентября.

Также сообщалось, что в Минздраве назвали новые правила, по которым школы будут работать с 1 сентября.