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Что будет, если ребенок в классе заболеет коронавирусом: заявление Минздрава

Среда 26 августа 2020 14:44
Что будет, если ребенок в классе заболеет коронавирусом: заявление Минздрава
В Минздраве назвали план действий на случай выявления коронавируса в школьном классе (фото: facebook.com/koda.gov.ua)
Автор: Светлана Мащенко

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал алгоритм действий, если ребенок из класса заболеет коронавирусом

Максим Степанов, министр здравоохранения Украины рассказал, что будут предпринимать, если один ребенок из класса заразится коронавирусом в новом учебном году 2020/2021.

Про алгоритм действий в таких случаях чиновник рассказал в эфире "Сніданка з 1+1". Также Степанов объяснил, что делать, если во время занятий у ученика начнутся симптомы вирусного заболевания.

"Если у ребенка обнаружили соответствующие симптомы, то ребенка отводят в отдельное помещение, одевают на него маску (если это ребенок 1-4 классов, то он может ходить без маски. - Ред.), звонят родителям", - говорит министр.

В случае острой необходимости могут вызвать скорую помощь или мобильную бригаду, которая проведет тестирование на коронавирус.

Если же COVID-19 подтвердится, ребенок пойдет домой на самоизоляцию, либо же в больницу (в случае состояния средней тяжести).

"Сразу после подтверждения коронавируса с классом начинает работать эпидемиолог, который отправляет весь класс на самоизоляцию. Понятно, что контактными лицами является класс. Это решение принимает исключительно эпидемиолог", - отметил министр.

Ранее мы писали, что школьные линейки в Киеве могут отменить. Стало известно, как пройдет 1 сентября.

Также сообщалось, что в Минздраве назвали новые правила, по которым школы будут работать с 1 сентября.

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