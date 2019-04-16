Что будет, если не подписали декларации с врачом: окажут ли помощь

Декларацию с семейным врачом подписывают все больше украинцев. Ранее появилась информация о том, что ряд услуг без нее уже не получить. Например, электронный рецепт по программе "Доступные лекарства" выписать уже не смогут.

Также без направления семейного врача нельзя будет пройти ряд обследований и получить некоторые услуги. Также постановлением КМУ в апреле было отменено финансирование так называемого "красного списка" – списка тех пациентов, которые не подписали декларации с врачом.

Тем временем в Минздраве уверяют, что медицинскую помощь, тем не менее, получат все. Ее смогут получить и пациенты с декларациями, и без них.

"Все, кто обратился к семейному врачу, терапевту или педиатру, получат медицинскую помощь", - пишут на сайте Министерства здравоохранения.

Если кому-то нужен осмотр, электронный рецепт на "Доступные лекарства" (лекарства от астмы, диабета и сердечно-сосудистых болезней, которые можно получить в аптеке бесплатно или с небольшой доплатой – ред.) врач сможет принять такого пациента и заключить с ним декларацию прямо во время приема.

Если врач уже набрал достаточно пациентов, то посоветует другого специалиста.

Фото:Помощь врачу без декларации (pixabay.com)

Если у пациента неотложное состояние, а декларацию не подписал, или его врач находится в отпуске или в командировке, то ему все равно должны оказать помощь, пишут в Минздраве.

Такая бесплатная помощь пациенту определяется Приказом Минздрава №503 "Об утверждении Порядка выбора врача, который оказывает первичную медицинскую помощь, и формы декларации о выборе врача, который оказывает первичную медицинскую помощь".

Будет ли приезжать скорая или неотложная помощь, если пациент не имеет декларации?

В Минздраве уверяют, что экстренная медицинская помощь так или иначе будет приезжать на вызовы ко всем пациентам, которые нуждаются в помощи, независимо от того, подписал он декларацию с семейным врачом, терапевтом, педиатром или не подписал.

В то же время в Министерстве не уточняют, как будут платить врачам за предоставление услуг пациентам, которые не подписали деклараций. Ведь финансирование по данному направлению в апреле прекратилось. С одной стороны, врачи должны оказывать таким пациентам помощь, но многие медики еще не знают, или получит сам врач за это средства из государственного бюджета.

Напомним, ранее стало известно, какие именно услуги у врача украинцы смогут получать бесплатно. Пакет услуг будет входить в программу "Бесплатная диагностика", который будет включать список анализов, маммографию, некоторые виды УЗИ и 4 вида биопсии.

Кроме того, журналисты рассекретили миллионные состояния скандального врача и директора столичного Института Сердца Бориса Тодурова.