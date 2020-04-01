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Названы даты пика пандемии коронавируса в Украине

STYLERКоронавирус    01.04.2020 - 18:04
Названы даты пика пандемии коронавируса в Украине
Названы даты пандемии коронавируса в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Когда в Украине будет массовое заражение коронавирусом - появилось заявление МВД

Коронавирус в Украине официально подтвердили уже у 669 человек, из них 17 - умерло. Количество заболевших людей за последние сутки увеличилось на 120 человек. Многие эксперты сходятся во мнении, что число заболевших и умерших от COVID-19 будет нарастать, пока не переболеет множество украинцев.

Так, заместитель главы МВД Антон Геращенко на своей Facebook-странице провел аналогию с ростом заболевших в Испании. Исходя из этих данных чиновник назвал ориентировочными датами пандемии коронавируса с 15 по 25 апреля.

По его словам, в связи с этим карантин в Украине может быть продлен до 15 мая.

Геращенко утверждает, что реальные цифры по COVID-19 в Украине гораздо больше, поскольку многие переносят болезнь, как обычную простуду. Не зная об этом, они продолжают инфицировать других.

"И заразили бы очень многих, если бы в полную силу работал общественный транспорт, торговые центры и кафе с кинотеатрами. Мы ввели карантин 11 марта, когда количество установленных заболевших было меньше десятка, опередив аналогичные решения многих европейских стран", - пишет замглавы МВД.

Названы даты пика пандемии коронавируса в Украине

Сравнительная таблица роста заражения коронавирусом в Украине и Испании (фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7)

Геращенко призвал украинцев придерживаться правил карантина, оставаясь дома, а тех, кто вернулся из других стран, не быть эгоистами и оставаться на обсервации, чтобы Украина не повторила судьбу Испании и Италии.

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