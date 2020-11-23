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Будет оберегать до 8 месяцев: ученые сделали новое заявление об иммунитете к COVID-19

Автор: Анна Шиканова

Медики обнаружили новую клетку, которая отвечает за иммунитет от коронавируса

Ученые обнаружили клетку памяти у пациентов, которые перенесли коронавирус. По данным нового исследования, эта клетка памяти способна дать иммунитет переболевшим как минимум на восемь месяцев.

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Как сообщает ТСН со ссылкой на исследование австралийских ученых с кафедры иммунологии и патологии Университета Монаша, такой длительный иммунитет дает надежду на то, что вакцинация сможет обеспечить долговременную защиту от коронавируса.

В ходе исследования была обнаружена В-клетка памяти, которая запускает выработку защитных антител при повторном заражении COVID-19. У пациентов были отобраны образцы крови сразу после заражения и на 242 день после заболевания. Также проверялись образцы крови после выздоровления. Количество антител начинает снижаться через 20 дней после заражения, но В-клетки присутствуют в крови пациентов до 8 месяцев.

По словам исследователей, это важное доказательство того, что вакцина от COVID-19 будет работать длительное время и у пациентов появится шанс обезопасить себя от серьезного заболевания.

"Эти результаты однозначно показывают: пациенты, инфицированные вирусом COVID-19, действительно сохраняют иммунитет против него", — отметил руководитель исследования Менно ван Зельм.

Напомним, ранее мы писали о том, что врач рассказал, кто никогда не заболеет COVID-19.

А также рассказывали о том, что ученые заявили, что часть жителей планеты может иметь врожденный иммунитет к коронавирусу.

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