Все будет хорошо, но не сразу: погибший ведущий предчувствовал свою смерть

В Одессе рано утром обнаружили тело известного ведущего Евгения Щербакова. По предварительной версии, он выпал из окна квартиры на 17-м этаже, в которой недавно поселился.

Щербаков родился и вырос в Днепре, окончил Национальную металлургическую академию. В студенческие годы начал играть в команде КВН. Был участником проекта "Дом-2" и "Импровизация ведущих".

Также работал моделью и сотрудничал с дорогими ресторанами и салонами красоты. В последние годы работал ведущим различных мероприятий. Женат не был и детей и у него не было.

Евгений Щербаков (facebook.com/isherbakovgenya)

На страницах Щербакова в социальных сетях незадолго до смерти появились странные записи, которые натолкнули близких друзей на мысль о том, что ведущий мог покончить жизнь самоубийством. В конце июня Щербаков подвергся резкой критике за свои высказывания о ЛГБТ-параде в Киеве.

Но самыми странными были его записи в новом Telegram-канале "Публичный масон", который он начал вести 5-го июля.

"Не знаю, что именно, но что-то точно ждет меня семнадцатого июля…Возможно, в 7:50", - написал Щербаков незадолго за своей гибели.

Скриншоты публикаций

Кроме того, его посты свидетельствовали о том, что он перенес какое-то разочарование и потрясение в последний месяц перед смертью. Друзья же усматривают что-то мистическое в его гибели, так как Щербаков всегда говорил, что его любимое число – это 7. А он погиб 17 числа, выпал с 17-го этажа, в 7 часов утра.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что известный ведущий погиб при загадочных обстоятельствах.

А также мы писали о том, что в деле о гибели Дмитрия Тымчука появилась новая информация.