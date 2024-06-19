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Не буде висипань, зморшок і шкіра буде сяяти: який вітамін краси варто приймати

Який вітамін допоможе уникнути зморшок та висипань (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Правильні продукти і добавки вирішують проблему, а не симптоми, і працюють над красою тіла не тільки зовні, але і зсередини. Варто знати про переваги вітаміну Е, який усі знають, як вітамін краси.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку дієтолога Наталії Самойленко.

Уникнення зморшок

У боротьбі проти висипань, лущення шкіри, передчасної появи зморшок на допомогу прийде жиророзчинний вітамін Е - відомий, як вітамін краси.

За словами експерта, цей мікронутрієнт сприятливо впливає на шкіру, роблячи її здоровою і еластичною.

Вітамін Е - один з найсильніших антиоксидантів, він запобігає окисленню клітин, нейтралізує дію вільних радикалів, уповільнює старіння шкіри і всього організму.

Поповнити запас можна з джерел як тваринного походження, так і рослинного.

Продукти, в яких міститься Вітамін Е:

  • олія зародків пшениці, соняшникова і соєва
  • вершкове масло
  • горіхи та насіння, насіння соняшнику
  • паростки цільних злаків, цільнозернові
  • каші (гречана та пшенична)
  • броколі
  • яєчний жовток
  • печінка тріски
  • субпродукти

Норма вітаміну

Дієтолог розповіла, що норма споживання вітаміну Е - від 8 до 13 мг на день. Добову дозу можна отримати з продуктами харчування. Для цього достатньо з’їсти пару чайних ложок вершкового масла або олії зародків пшениці.

Лікувальні ж дози складають від 50 до 100 мг, але важливо, що їх повинен встановлювати лікар.

Джерела цих мікронутрієнтів в раціоні повинні бути присутніми щодня. Надлишку вітаміну краси складно досягти, а його позитивні властивості будуть благотворно впливати не тільки на зовнішню оболонку, але і на репродуктивну функцію, поліпшать якість зору і зміцнять м’язи.

Ознаки нестачі вітаміну Е

Перші ознаки та симптоми нестачі вітаміну Е:

  • блідість шкіри, млявість, загальна та м’язова слабкість
  • порідшання пульсу, зниження артеріального тиску та температури тіла
  • погіршення гостроти зору
  • запори через погіршення кишкової перистальтики

Надлишок будь-якого вітаміну, завжди гірший, ніж його нестача, тому що лікується складніше. Токсичність вітаміну Е як такого не дуже висока.

Ознаки та симптоми надлишку вітаміну Е:

  • млявість, сонливість
  • головний біль
  • підвищення артеріального тиску
  • нудота, порушення травлення, діарея
  • м’язова слабкість
  • крововилив у сітківку очей
  • двоїння в очах

 

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ДієтологВітаміни