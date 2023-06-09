Буде тільки гірше. Як і чим категорично не можна годувати дитину під час хвороби

Продукти з високим вмістом жиру, цукру і солі

Кондитерські вироби, шоколад, пиріжки, чипси, газировки, свіжі овочі та фрукти. Ці продукти ускладнюють діяльність підшлункової залози, внаслідок чого може виникнути біль в животі та діарея.

Гостра та кисла їжа

Гостра та кисла їжа може подразнювати та призвести до запалення слизової оболонки шлунка, також може виникнути печія. Тому ні в кому разі не потрібно подібною їжею годувати дитину.

Годувати насильно

Не варто змушувати хвору дитину їсти та змушувати доїдати порцію, якщо вона не хоче. Примусове харчування може викликати нудоту, блювоту та психогенну відмову від їжі. Також це може призвести до розладів харчової поведінки в майбутньому. Пам'ятайте, жодна дитина ніколи не буде добровільно морити себе голодом.

Великі порції

Коли дитинка захворіла, зазвичай в неї немає апетиту. Проте навіть якщо в малюка хороший апетит, то краще його годувати маленькими порціями протягом дня.