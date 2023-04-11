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Провокує захворювання: ось яка жіноча білизна шкодить здоров'ю

Яку спідню білизну не можна купувати (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Погано підібрана білизна - це не лише відчуття дискомфорту, а й небезпека для здоров’я. Синтетична білизна стає причиною розвитку захворювань та алергічних реакцій на шкірі та слизових.

Про це повідомила гінеколог Юлія Лапузіна в Instagram.

На що звертати увагу

Лікар радить в першу чергу звертати увагу на склад, а не на мережива та трендові кольори. В ідеалі в складі має бути тільки 100% бавовна.

Загалом більшість трусиків містять у своєму складі додаткові матеріали. Однак, це не страшно, адже особливо важливо з чого складається ластовиця.

Важливо, що саме ластовиця має бути зі 100% бавовни. Все для того, щоб не створювався парниковий ефект, нормальні виділення будуть вбиратись в неї й не будуть накопичуватись.

Змінювати трусики варто 1 раз на добу або за потребою частіше (під час місячних для комфорту).

Яку білизну не можна купувати

Гінеколог каже, що краще не купувати білизну з:

  • відсутністю вказаного складу;
  • відсутністю 100% бавовни в ластовиці;
  • білизну, яка здається затісною або просто не комфортною.

Лікар зазначила, що носити жінкам стрінги можна, але не на щоденній основі. Для повсякденного життя краще використовувати більш класичний і комфортний варіант.

"Використання стрінгів пару разів на тиждень ще нікому не зашкодило, тому дбайте про свій комфорт", - додала лікар.

Раніше ми повідомляли, навіщо на бюстгальтері спереду бантик.

Також ми називали точний термін придатності спідньої білизни.

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білизнатруси