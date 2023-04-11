Провокує захворювання: ось яка жіноча білизна шкодить здоров'ю

Погано підібрана білизна - це не лише відчуття дискомфорту, а й небезпека для здоров’я. Синтетична білизна стає причиною розвитку захворювань та алергічних реакцій на шкірі та слизових.
Про це повідомила гінеколог Юлія Лапузіна в Instagram.
Лікар радить в першу чергу звертати увагу на склад, а не на мережива та трендові кольори. В ідеалі в складі має бути тільки 100% бавовна.
Загалом більшість трусиків містять у своєму складі додаткові матеріали. Однак, це не страшно, адже особливо важливо з чого складається ластовиця.
Важливо, що саме ластовиця має бути зі 100% бавовни. Все для того, щоб не створювався парниковий ефект, нормальні виділення будуть вбиратись в неї й не будуть накопичуватись.
Змінювати трусики варто 1 раз на добу або за потребою частіше (під час місячних для комфорту).
Гінеколог каже, що краще не купувати білизну з:
Лікар зазначила, що носити жінкам стрінги можна, але не на щоденній основі. Для повсякденного життя краще використовувати більш класичний і комфортний варіант.
"Використання стрінгів пару разів на тиждень ще нікому не зашкодило, тому дбайте про свій комфорт", - додала лікар.
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