В Буче обнаружили кладбище расстрелянных автомобилей: на многих было написано "Дети" (фото)

В Буче Киевской области, где зверствовали российские военные, обнаружили кладбище из расстрелянных автомобилей. На многих машинах были надписи "Дети".
Снимки опубликовал в сети советник главы МВД Антон Геращенко.
На кадрах вы можете увидеть, как многие машины расстреляны, сожжены, у некоторых совершенно отсутствует стекло.
Кроме того, на многих машинах была табличка с надписью "Дети", но даже это не остановило армию захватчиков-"освободителей".
Напомним, что сейчас жителям Бучи сообщили, что домой возвращатьяс еще очень опасно. Специальные службы продолжают разминирование Киевской области.
Как мы ранее сообщали, мэр Бучи Анатолий Федорчук сообщил, что в городе обнаружили 403 тела мирных жителей, которые были убиты российскими оккупационными войсками.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.