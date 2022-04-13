UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Буче обнаружили кладбище расстрелянных автомобилей: на многих было написано "Дети" (фото)

В Буче оккупанты расстреливали автомобили с детьми (коллаж РБК-Украина, фото Антон Геращенко)
Автор: Людмила Жукова

В Буче Киевской области, где зверствовали российские военные, обнаружили кладбище из расстрелянных автомобилей. На многих машинах были надписи "Дети".

Снимки опубликовал в сети советник главы МВД Антон Геращенко.

На кадрах вы можете увидеть, как многие машины расстреляны, сожжены, у некоторых совершенно отсутствует стекло.

Кроме того, на многих машинах была табличка с надписью "Дети", но даже это не остановило армию захватчиков-"освободителей".

В сети показали кладбище автомобилей в Буче (фото: Pravda_Gerashchenko/)

Напомним, что сейчас жителям Бучи сообщили, что домой возвращатьяс еще очень опасно. Специальные службы продолжают разминирование Киевской области.

Как мы ранее сообщали, мэр Бучи Анатолий Федорчук сообщил, что в городе обнаружили 403 тела мирных жителей, которые были убиты российскими оккупационными войсками.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Буча