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Буча продолжается и там: военный эксперт рассказал о насилии над сотрудницами ЗАЭС

На ЗАЭС оккупанты совершают насилие над работниками станции (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Российские оккупанты захватили территорию Запорожской атомной электростанции в начале марта. В оккупацию попал также город Энергодар. Работницы и работники станции подвергаются насилию со стороны российских военных.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в эфире ТСН.

По словам Жданова, есть факты, которые подтверждают изнасилование российскими военными сотрудниц Запорожской АЭС.

"Есть информация от наших экспертов, которые занимаются энергетикой, они говорят, что было физическое насилие и изнасилование сотрудниц атомной станции, и применение силы к сотрудникам атомной станции. То есть, российские войска не гнушаются ничем. Буча продолжается и там. Только там она пока без летальных исходов. Но насилие и издевательство над нашими гражданами продолжается", - сообщил Жданов.

Он отметил, что миссия МАГАТЭ, которая посетила атомную станцию 1 сентября, смогла увидеть военных и технику России на территории атомного объекта. А это категорически запрещено международными правилами.

"Председатель МАГАТЭ Гросси заявил, что уже увидел на ЗАЭС ключевые вещи, которые хотел увидеть. А именно, несмотря на заявления российских пропагандистов, миссия МАГАТЭ в первом генераторном цехе атомного реактора увидела кучу военных машин. Все машины были грузовые, тентованные Камазы", - отметил эксперт.

Он добавил, что на машины рашисты налепили желтым скотчем полоски и пытались обмануть комиссию МАГАТЭ, что это войска радиационно-химической и бактериологической защиты.

"Но то, что военные вообще находятся на территории атомной станции, что это категорически запрещено международными нормами и правилами. Тем более военная техника с неизвестно каким оборудованием, является уже нарушением", - пояснил Жданов.

Отметим, ранее Подоляк высказался о визите МАГАТЭ на ЗАЭС - за два часа можно было только послушать сказки Росатома.

А также мы сообщали, что оккупанты не дали миссии МАГАТЭ пообщаться лично с персоналом ЗАЭС.

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Запорожская АЭС