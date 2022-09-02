Буча продолжается и там: военный эксперт рассказал о насилии над сотрудницами ЗАЭС

По словам Жданова, есть факты, которые подтверждают изнасилование российскими военными сотрудниц Запорожской АЭС.

"Есть информация от наших экспертов, которые занимаются энергетикой, они говорят, что было физическое насилие и изнасилование сотрудниц атомной станции, и применение силы к сотрудникам атомной станции. То есть, российские войска не гнушаются ничем. Буча продолжается и там. Только там она пока без летальных исходов. Но насилие и издевательство над нашими гражданами продолжается", - сообщил Жданов.

Он отметил, что миссия МАГАТЭ, которая посетила атомную станцию 1 сентября, смогла увидеть военных и технику России на территории атомного объекта. А это категорически запрещено международными правилами.

"Председатель МАГАТЭ Гросси заявил, что уже увидел на ЗАЭС ключевые вещи, которые хотел увидеть. А именно, несмотря на заявления российских пропагандистов, миссия МАГАТЭ в первом генераторном цехе атомного реактора увидела кучу военных машин. Все машины были грузовые, тентованные Камазы", - отметил эксперт.

Он добавил, что на машины рашисты налепили желтым скотчем полоски и пытались обмануть комиссию МАГАТЭ, что это войска радиационно-химической и бактериологической защиты.

"Но то, что военные вообще находятся на территории атомной станции, что это категорически запрещено международными нормами и правилами. Тем более военная техника с неизвестно каким оборудованием, является уже нарушением", - пояснил Жданов.