Ябукі брутально нокаутував Аялу в "найкривавішому бою 2025 року" (відео)

Вночі, у японському місті Токонаме відбувся бій за титул чемпіона світу у ваговій категорії (до 50,8 кг) за версією IBF між японцем Масамічі Ябукі (18-4, 17 КО) та мексиканцем Анхелем Аялою (18-1, 8 КО).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат бою.
Перед поєдинком обидва боксери були володарями чемпіонських поясів IBF. У японця - титул у вазі до 49 кг, у мексиканця - у ваговій категорії до 50,8 кг.
Масамічі Ябукі з першого раунду взяв ситуацію у свої руки та контролював перебіг поєдинку. Він завдавав великої кількості ударів своєму супернику. Мексиканець, своєю чергою, намагався відповідати на контратаках, але він був значно повільнішим за опонента.
Цікаво, що ще на старті поєдинку боксери дуже прикро зіткнулися головами, через що у обидвох була величезна кількість крові на обличчі. Однак, незважаючи на такі травми вони продовжували "рубитися" у ринзі.
Японський боксер тричі відправив свого суперника у нокдаун. Аяла не збирався здаватися та піднімався, щоб продовжити поєдинок. Однак вже у останньому раунді всі сили мексиканця були вичерпані, тому рефері зафіксував нокаут на користь Ябукі. Таким чином, він здобув ще один чемпіонський пояс та покращив свою позицію у рейтингу.
У медіа цей поєдинок уже назвали "найкривавішим у 2025 році".
Масамічі Ябукі - 32-річний японський боксер, що виступає у найлегшій та першій найлегшій вагах. На його рахунку 22 поєдинки, 18 перемог (17 нокаутом) та 4 поразки.
Ябукі є чемпіоном світу IBF у двох вагових категоріях, а в період з 2021 до 2022 року він володів титулом чемпіона світу за версією WBC, завоювавши його у бою проти іншого японця Кенсіро Терадзі. Однак вже у реванші Кенсіро поверну собі пояс.
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