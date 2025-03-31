Ябукі брутально нокаутував Аялу в "найкривавішому бою 2025 року" (відео)
Вночі, у японському місті Токонаме відбувся бій за титул чемпіона світу у ваговій категорії (до 50,8 кг) за версією IBF між японцем Масамічі Ябукі (18-4, 17 КО) та мексиканцем Анхелем Аялою (18-1, 8 КО).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат бою.
Як пройшов бій Ябукі - Аяла
Перед поєдинком обидва боксери були володарями чемпіонських поясів IBF. У японця - титул у вазі до 49 кг, у мексиканця - у ваговій категорії до 50,8 кг.
Масамічі Ябукі з першого раунду взяв ситуацію у свої руки та контролював перебіг поєдинку. Він завдавав великої кількості ударів своєму супернику. Мексиканець, своєю чергою, намагався відповідати на контратаках, але він був значно повільнішим за опонента.
Фото: Масамічі Ябукі з командою (instagram.com/masamichi_yabuki)
Цікаво, що ще на старті поєдинку боксери дуже прикро зіткнулися головами, через що у обидвох була величезна кількість крові на обличчі. Однак, незважаючи на такі травми вони продовжували "рубитися" у ринзі.
Фото: Масамічі Ябукі (instagram.com/masamichi_yabuki)
Японський боксер тричі відправив свого суперника у нокдаун. Аяла не збирався здаватися та піднімався, щоб продовжити поєдинок. Однак вже у останньому раунді всі сили мексиканця були вичерпані, тому рефері зафіксував нокаут на користь Ябукі. Таким чином, він здобув ще один чемпіонський пояс та покращив свою позицію у рейтингу.
У медіа цей поєдинок уже назвали "найкривавішим у 2025 році".
Що відомо про Масамічі Ябукі
Масамічі Ябукі - 32-річний японський боксер, що виступає у найлегшій та першій найлегшій вагах. На його рахунку 22 поєдинки, 18 перемог (17 нокаутом) та 4 поразки.
Ябукі є чемпіоном світу IBF у двох вагових категоріях, а в період з 2021 до 2022 року він володів титулом чемпіона світу за версією WBC, завоювавши його у бою проти іншого японця Кенсіро Терадзі. Однак вже у реванші Кенсіро поверну собі пояс.
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