Ябукі брутально нокаутував Аялу в "найкривавішому бою 2025 року" (відео)

Вночі, у японському місті Токонаме відбувся бій за титул чемпіона світу у ваговій категорії (до 50,8 кг) за версією IBF між японцем Масамічі Ябукі (18-4, 17 КО) та мексиканцем Анхелем Аялою (18-1, 8 КО).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат бою.

Як пройшов бій Ябукі - Аяла

Перед поєдинком обидва боксери були володарями чемпіонських поясів IBF. У японця - титул у вазі до 49 кг, у мексиканця - у ваговій категорії до 50,8 кг.

Масамічі Ябукі з першого раунду взяв ситуацію у свої руки та контролював перебіг поєдинку. Він завдавав великої кількості ударів своєму супернику. Мексиканець, своєю чергою, намагався відповідати на контратаках, але він був значно повільнішим за опонента.

Фото: Масамічі Ябукі з командою (instagram.com/masamichi_yabuki)

Цікаво, що ще на старті поєдинку боксери дуже прикро зіткнулися головами, через що у обидвох була величезна кількість крові на обличчі. Однак, незважаючи на такі травми вони продовжували "рубитися" у ринзі.

Фото: Масамічі Ябукі (instagram.com/masamichi_yabuki)

Японський боксер тричі відправив свого суперника у нокдаун. Аяла не збирався здаватися та піднімався, щоб продовжити поєдинок. Однак вже у останньому раунді всі сили мексиканця були вичерпані, тому рефері зафіксував нокаут на користь Ябукі. Таким чином, він здобув ще один чемпіонський пояс та покращив свою позицію у рейтингу.

У медіа цей поєдинок уже назвали "найкривавішим у 2025 році".

Що відомо про Масамічі Ябукі

Масамічі Ябукі - 32-річний японський боксер, що виступає у найлегшій та першій найлегшій вагах. На його рахунку 22 поєдинки, 18 перемог (17 нокаутом) та 4 поразки.

Ябукі є чемпіоном світу IBF у двох вагових категоріях, а в період з 2021 до 2022 року він володів титулом чемпіона світу за версією WBC, завоювавши його у бою проти іншого японця Кенсіро Терадзі. Однак вже у реванші Кенсіро поверну собі пояс.