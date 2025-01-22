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Брудна і токсична. Названо 5 небезпечних риб, від яких треба відмовитись

Фото: Яка риба небезпечна для організму (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Риба завжди вважалась одним із найкорисніших продуктів у раціоні людини. Вона багата білком, незамінними амінокислотами, Омега-3 жирами, селеном, йодом та іншими мікроелементами. Але не вся риба є однаково корисною, і неправильний вибір може нашкодити вашому здоров’ю.

Яка риба токсична і некорисна, а яка дуже гарна для організму, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис тренера Юрія Попка у Facebook.

Найгірші види риби

Фахівці попереджають: великі глибоководні риби, особливо з Атлантичного океану, часто накопичують у своїх тканинах токсичні речовини, зокрема важкі метали. До цієї категорії належать:

  • Тунець (улюбленець багатьох, але один із найбрудніших видів).
  • Камбала і палтус з атлантичного басейну.
  • Тілапія, пангасіус (вирощуються штучно, часто в умовах забруднення).
  • Морський окунь (може містити ртуть).
  • Штучно вирощена сьомга та форель (часто годуються неприродними кормами).

Яку рибу варто обирати?

Попри високі ризики, є безпечні та корисні види риби, які варто включити у раціон:

  • Морські риби: минтай, тріска, хек, сібас, дорадо, зубатка, осетр.
  • Річкові риби: судак, щука.
  • Дикі лососеві: нерка, кіжуч, кета, горбуша.

Особливу увагу слід приділяти розміру та віку риби: чим молодша і менша тушка, тим менша ймовірність накопичення токсинів.

Доступні суперфуди

Для тих, хто шукає оптимальне поєднання ціни та користі, найкращим вибором стануть:

  • Скумбрія та оселедець (багаті Омега-3 жирами, білком).
  • Сардини та анчоуси (джерело кальцію).
  • Печінка тріски (джерело вітаміну А, але слід враховувати її високу жирність).

На що звертати увагу при купівлі риби?

Свіжість: охолоджена риба - найкращий вибір, але більшість продукції надходить замороженою.

Колір та стан м’яса: м’ясо повинно бути однотонним, а луска - сріблястою. Уникайте риби, яка вже пройшла нерест (такі туші менш корисні).

Ікра: купуйте лише натуральну і перевіряйте вміст білка (не менше 28 г на 100 г).

Поради для здоров’я

Якщо у вас виникає дискомфорт від споживання риби, це може свідчити про проблеми з травною системою. Здоровий шлунково-кишковий тракт – запорука засвоєння всіх корисних речовин із риби.

Отже, риба - це цінний продукт, але її вибір потребує відповідального підходу. Обирайте правильно та насолоджуйтеся її користю для здоров’я!

 

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