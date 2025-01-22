Брудна і токсична. Названо 5 небезпечних риб, від яких треба відмовитись

Найгірші види риби

Фахівці попереджають: великі глибоководні риби, особливо з Атлантичного океану, часто накопичують у своїх тканинах токсичні речовини, зокрема важкі метали. До цієї категорії належать:

Тунець (улюбленець багатьох, але один із найбрудніших видів).

(улюбленець багатьох, але один із найбрудніших видів). Камбала і палтус з атлантичного басейну.

і з атлантичного басейну. Тілапія , пангасіус (вирощуються штучно, часто в умовах забруднення).

, (вирощуються штучно, часто в умовах забруднення). Морський окунь (може містити ртуть).

(може містити ртуть). Штучно вирощена сьомга та форель (часто годуються неприродними кормами).

Яку рибу варто обирати?

Попри високі ризики, є безпечні та корисні види риби, які варто включити у раціон:

Морські риби : минтай, тріска, хек, сібас, дорадо, зубатка, осетр.

: минтай, тріска, хек, сібас, дорадо, зубатка, осетр. Річкові риби : судак, щука.

: судак, щука. Дикі лососеві: нерка, кіжуч, кета, горбуша.

Особливу увагу слід приділяти розміру та віку риби: чим молодша і менша тушка, тим менша ймовірність накопичення токсинів.

Доступні суперфуди

Для тих, хто шукає оптимальне поєднання ціни та користі, найкращим вибором стануть:

Скумбрія та оселедець (багаті Омега-3 жирами, білком).

та (багаті Омега-3 жирами, білком). Сардини та анчоуси (джерело кальцію).

(джерело кальцію). Печінка тріски (джерело вітаміну А, але слід враховувати її високу жирність).

На що звертати увагу при купівлі риби?

Свіжість: охолоджена риба - найкращий вибір, але більшість продукції надходить замороженою.

Колір та стан м’яса: м’ясо повинно бути однотонним, а луска - сріблястою. Уникайте риби, яка вже пройшла нерест (такі туші менш корисні).

Ікра: купуйте лише натуральну і перевіряйте вміст білка (не менше 28 г на 100 г).

Поради для здоров’я

Якщо у вас виникає дискомфорт від споживання риби, це може свідчити про проблеми з травною системою. Здоровий шлунково-кишковий тракт – запорука засвоєння всіх корисних речовин із риби.

Отже, риба - це цінний продукт, але її вибір потребує відповідального підходу. Обирайте правильно та насолоджуйтеся її користю для здоров’я!