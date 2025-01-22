Брудна і токсична. Названо 5 небезпечних риб, від яких треба відмовитись

Риба завжди вважалась одним із найкорисніших продуктів у раціоні людини. Вона багата білком, незамінними амінокислотами, Омега-3 жирами, селеном, йодом та іншими мікроелементами. Але не вся риба є однаково корисною, і неправильний вибір може нашкодити вашому здоров’ю.
Яка риба токсична і некорисна, а яка дуже гарна для організму, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис тренера Юрія Попка у Facebook.
Фахівці попереджають: великі глибоководні риби, особливо з Атлантичного океану, часто накопичують у своїх тканинах токсичні речовини, зокрема важкі метали. До цієї категорії належать:
Попри високі ризики, є безпечні та корисні види риби, які варто включити у раціон:
Особливу увагу слід приділяти розміру та віку риби: чим молодша і менша тушка, тим менша ймовірність накопичення токсинів.
Для тих, хто шукає оптимальне поєднання ціни та користі, найкращим вибором стануть:
Свіжість: охолоджена риба - найкращий вибір, але більшість продукції надходить замороженою.
Колір та стан м’яса: м’ясо повинно бути однотонним, а луска - сріблястою. Уникайте риби, яка вже пройшла нерест (такі туші менш корисні).
Ікра: купуйте лише натуральну і перевіряйте вміст білка (не менше 28 г на 100 г).
Якщо у вас виникає дискомфорт від споживання риби, це може свідчити про проблеми з травною системою. Здоровий шлунково-кишковий тракт – запорука засвоєння всіх корисних речовин із риби.
Отже, риба - це цінний продукт, але її вибір потребує відповідального підходу. Обирайте правильно та насолоджуйтеся її користю для здоров’я!
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До речі, після цієї заяви вчених ви більше ніколи не будете їсти сосиски.