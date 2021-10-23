В Броварах порезали и сдали на макулатуру сотни Библий: "сердце не выдерживает"

"Народ, имейте совесть, пожалуйста... Я все понимаю - бедные, надо деньги. Но не таким путем!" - обратился к украинцам мужчина.

По его словам, когда на предприятие сдали по 2500 кг (25 000 штук) порножурналов, или в раздельный сбор - секс-игрушки, то он промолчал, потому что "это безобразие (потому что верный путь - утилизация)".

"Но когда уже привезли изрезанные Библии, святое Слово Божие, это мое сердце не выдерживает... Поэтому пишу здесь: хотите сдать на макулатуру Библию, не рвите ее, не режьте, я ее у вас выкуплю в 5 раз дороже, чем стоимость бумаги! Побойтесь Бога!" - написал Леонид.

Вот такие книги сдали на макулатуру в Броварах (фото: facebook.com/LeonidCherepeynik)

Реакция сети не заставила долго ждать.

Хорошо, что не сожгли

Жесть. Совсем одурели.

Ужас. Не понимают, что делают

Не волнуйтесь, их Бог накажет!

Господи, неужели ничего святого не осталось в сердцах человеческих?!

Кое-кто предположил, что Библии на макулатуру сдало "какое-то издательство". Но сам автор поста возразил. В частности он показал фото, подтверждающее то, что такие книги часто приносят частные лица.

В Броварах на макулатуру массово сдают Библии (фото: facebook.com/LeonidCherepeynik)