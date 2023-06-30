В Броварах мужик згвалтував підлітка під час масажу: деталі моторошної історії

В Броварах майстер масажу під час сеансу згвалтував неповнолітнього хлопця. Після цього чоловік наказав нікому не розповідати про скоєне.
Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.
"За даними слідства, у Броварах майстер масажу під час сеансу зґвалтував 15-річного хлопця. Після скоєного він наказав потерпілому нікому не розповідати про те, що сталося", - йдеться в повідомленні.
Наразі підозрюваного затримано. До суду скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Броварської окружної прокуратури повідомлено про підозру чоловіку за фактом зґвалтування неповнолітнього (ч. 3 ст. 152 КК України).
Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі.
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