UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Бросить курить можно с помощью специальной диеты: ученые ошеломили заявлением

Автор: Анна Шиканова

Ученые заявили, что можно бросить курить с помощью специальной диеты. Этот вариант подходит для тех, кто начал курить сравнительно недавно и нужно лишь скорректировать свой рацион питания.

Об этом сообщается в материале издания Radiotrek.

Как утверждают медики, в некоторых продуктах содержится большое количество никотина и включение их в рацион питания поможет избавиться от тяги к сигаретам.

Баклажаны

Этот овощ считается лидером по количеству никотина. Он богат на никотиновые алкалоиды – в 10 кг баклажанов содержится столько же никотина, сколько в крепких сигаретах.

Стручковый перец

Специалисты советуют его включить в рацион тем людям, которые борются с пагубной привычкой, так как этот перец из семейства пасленовых, богат никотином.

Цветная капуста

В этом овоще содержание никотина небольшое, но в сочетании с другими овощами она может усилить необходимый эффект.

Томаты

Уровень никотина в этих овощах снижается по мере их дозревания, поэтому для достижения нужно эффекта и получения никотинового алкалоида из помидоров, стоит употреблять незрелые плоды.

Картофель

Самое большое количество никотина содержится не в самом картофеле, а в его кожуре. Есть множество отличных рецептов, в которых картофель готовится целиком.

Врачи отмечают, что все эти продукты полезны для организма и употреблять их можно в большом, а порой и неограниченном количестве.

Напомним, ранее мы писали о том, что шпинат может быть опасным для здоровья.

А также рассказывали о том, какие продукты обычно едят долгожители.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины курение
Читайте также
Отказ от курения начнет действовать молниеносно: врачи сделали неожиданное заявление
Никотин защищает: ученые развеяли главные мифы о курении и коронавирусе
Прогноз погоды