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Бросить курить можно с помощью специальной диеты: ученые ошеломили заявлением

Новина українською → Среда 21 апреля 2021 08:09
Бросить курить можно с помощью специальной диеты: ученые ошеломили заявлением Фото: Ученые назали новый способ бросить курить (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Ученые заявили, что можно бросить курить с помощью специальной диеты. Этот вариант подходит для тех, кто начал курить сравнительно недавно и нужно лишь скорректировать свой рацион питания.

Об этом сообщается в материале издания Radiotrek.

Как утверждают медики, в некоторых продуктах содержится большое количество никотина и включение их в рацион питания поможет избавиться от тяги к сигаретам.

Баклажаны

Этот овощ считается лидером по количеству никотина. Он богат на никотиновые алкалоиды – в 10 кг баклажанов содержится столько же никотина, сколько в крепких сигаретах.

Стручковый перец

Специалисты советуют его включить в рацион тем людям, которые борются с пагубной привычкой, так как этот перец из семейства пасленовых, богат никотином.

Цветная капуста

В этом овоще содержание никотина небольшое, но в сочетании с другими овощами она может усилить необходимый эффект.

Томаты

Уровень никотина в этих овощах снижается по мере их дозревания, поэтому для достижения нужно эффекта и получения никотинового алкалоида из помидоров, стоит употреблять незрелые плоды.

Картофель

Самое большое количество никотина содержится не в самом картофеле, а в его кожуре. Есть множество отличных рецептов, в которых картофель готовится целиком.

Врачи отмечают, что все эти продукты полезны для организма и употреблять их можно в большом, а порой и неограниченном количестве.

Напомним, ранее мы писали о том, что шпинат может быть опасным для здоровья.

А также рассказывали о том, какие продукты обычно едят долгожители.

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