Бросил на произвол судьбы: под Киевом владелец мини-зоопарка заморил голодом животных

Под Киевом обнаружили мини-зоопарк с животными, которых владелец просто бросил умирал от голода. Детали рассказала зоозащитница и директор юридической компании Евгения Прокопенко на своей странице в Facebook.

Мини-зоопарк находится в селе Красное Обуховского района Киевской области. При зоопарке работало кафе "Натуралист" и ферма. Однако владелец закрыл кафе, а всех животных на ферме и в мини-зоопарке оставил умирать с голоду. В питомнике было 10 лошадей, 10 коров, телята, 24 овцы, 2 козы, пони, олень, филин и другие животные.

Животные мини-зоопарка под Киевом погибают от голода

Бывшие работники и зоозащитники начали писать посты в социальных сетях, чтобы собрать средства на корм животным. Есть данные, что один конь уже погиб.

"Хозяин не в Украине, и снова всем известное лицо – Анатолий Войцеховский. История, как всегда типичная – бросил всех и все, уехал из страны, финансирования нет", - написала Прокопенко.

На данный момент неизвестно, что дальше будет с животными и куда их переселят.

Животные мини-зоопарка под Киевом погибают от голода

"Сотрудники без зарплаты разбрелись, стараются ухаживать за животными те, кто там когда-то работал, но они не справляются. Животные начали пухнуть от голода. Вода на базе отрезана, пьют на озере и то не всегда. В таких условиях они продержатся максимум неделю. На сегодня мы накормили всех сеном. Телят выпоили водой. Завтра вызовут ГСЧС, чтобы хоть как-то напоить и набрать имеющиеся емкости с водой. Острая проблема относительно кормов, сена и главное относительно воды – так и остается", - добавила Прокопенко.

Животные мини-зоопарка под Киевом погибают от голода

В мини-зоопарк наведалась также полиция. Они отметили, что владельцу грозит уголовная ответственность за жестокое обращение с животными. Решается вопрос о том, куда определить всех питомцев мини-зоопарка.

"Частный мини-зоопарк нужен был его владельцу, когда в теплое время года приносил деньги. А зимой, когда животных надо кормить и заботиться о них более бережно, горе-предприниматель, чтобы не сказать хуже, бросил животных на голодную смерть", - сообщили в Нацполиции.