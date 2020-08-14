Брошенный украинец с синдромом Дауна обрел семью: удивительная история человечности

Украинец с синдромом Дауна обрел семью (коллаж РБК-Украина)

Украинец с инвалидностью через 7 лет обрел семью

Украинец с синдромом Дауна, который отзывается на имя Юра, обрел семью. 7 лет человек прожил в больнице Харьковской области, куда его привезли неравнодушные люди, хотя сам он не местный. Все это время медики пытались понять, откуда же здесь появился этот человек. В полиции на учете о нем не знают, в специализированных больницах тоже. Сейчас у Юры наконец-то появилась семья.

Тем не менее Юра жил в больнице. На вид ему 35-40 лет, точного возраста он не знает. Вспоминает, что родители злоупотребляли алкоголем, больше ничего о них не помнит. Юру знают в округе больницы, его подкармливали хозяева кафе. Говорят, что он добрый, понимающий человек.

За все семь лет так и не выяснили, откуда взялся этот человек. Одна из версий - он стал больше не нужен своей семье, его никто никогда не искал. У Юры нет документов, а восстановить их можно только, если установить личность. Медики говорят, что судя по всему, у него были хорошие опекуны, так как он воспитанный и не грубый.

Юра обрел новую семью (фото: Facebook/Мария Малевская)

О том, что "солнечный" человек обрел семью сообщила на своей странице в Facebook Мария Малевская.

"Супруги медиков из Харькова - Вадим фельдшер, Людмила медсестра - забрали его к себе. Они имеют своих двух детей с синдромом, дочери 17 лет, сыну 21. По дороге, говорят, Юра плакал. Когда въехали в Харьков, узнал район Одесской, показывал пальцами на 13 больницу на Гагарина, сказал, что дважды там был, еще узнал вход на станцию ​​метро Гагарина", - написала Мария.

После приезда в новый дом Юра проспал полтора суток, а сейчас уже с удовольствием лакомится арбузом. У Юрі большие проблемы с ногами и ему необходима медицинская помощь.

"У Юры - большая проблема с ногами, нужен флеболог. Завтра попытаются поставить его на учет в своей больнице - без документов и фамилии, но семья нуждается в помощи с полным обследованием Юры. Возможно, какая-то из частных клиник Харькова приступит обследовать и сделать ему анализы (инфекции и т.п)? " - сказано в сообщени на странице.

Украинец с синдромом Дауна обрел семью

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