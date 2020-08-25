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Бросался на детей с ножом: в Днепре неадекват напугал местных жителей

Автор: Роман Мирончук

Житель Днепра взял нож и бросался на детей

В Днепре местный житель набросился с ножом на детей. Инцидент произошел в жилом массиве Игрень. Неадекватного пенсионера задержали, забрали у него нож и вызвали полицию.

Мужчина размахивал с ножом на перекрестке улиц Новой и Кожедуба. Местным жителям удалось его обезвредить и утихомирить. Об этом сообщает Telegram-канал "Х**вый Днепр".

Нападавший мужчина рассказал, что живет на улице Воспоминаний, 200. При этом он часто звал свою сожительницу Любовь Ивановну. Пенсионера забрала полиция для выяснений всех обстоятельств инцидента.

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Напомним, пьяный пассажир бросался на полицию с ножом в поезде Ровно-Николаев. Ночью проводник поезда №122 обратился в полицию из-за того, что кто-то разбил окно в тамбуре.

Правоохранители увидели у одного пассажира свежие порезы на руках и попытались выяснить подробности происшествия, но мужчина повел себя очень агрессивно. К тому же у него были признаки алкогольного опьянения. Он схватил нож и начал им угрожать.

Ранее в Одессе в магазине подросток устроил драку с охранником, который оскорбил его маму. Инцидент произошел в продуктовом магазине "Таврия В", который находится на улице Разумовской в районе Молдаванки. При этом конфликт между молодым парнем и мужчиной попал на видео.

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