Бронюк розсекретив, як йому вдалося схуднути майже на 30 кг

"Я жартома завжди кажу, що ця дієта називається ПМЖ - "Попробуй менше жерти". Чудово. Воно виходить", - з гумором зазначив співак.

Водночас він сказав, що зайва вага приносила йому дискомфорт, коли було складно робити елементарні речі.

"Насправді кожен сам ухвалює рішення, і всі ці жарти про хорошу людину, якої має бути багато, смішні, воно приносить свої наслідки, коли ти не можеш комфортно, наприклад, елементарно нагнутися, щоб зав'язати шнурівки в кросівках, треба ухвалювати якісь рішення. Я таке рішення прийняв", - наголосив Бронюк.

Щоб скинути зайві кілограми, він також відмовився від спиртних напоїв.

"Повністю відмовився від алкоголю, хоча не мав проблем із ним, але він провокував неконтрольоване споживання закуски чи їжі. Також я став більш-менш раціонально харчуватися", - підсумував музикант.

Зазначимо, що раніше артист важив понад 120 кілограмів. За словами Бронюка, йому було важко виступати на сцені, грати з дітьми та виконувати прості побутові справи.

Нагадаємо, Віктор Бронюк - музикант, фронтмен гурту ТІК і директор філармонії. Гурт став популярним завдяки пісням "Олені", "Вчителька", "Свєта", "Сірожине пірожине".

Після початку повномасштабного вторгнення РФ Бронюк вступив у ТрО і досі займається волонтерством. Крім того, він став ще й актором і знявся в серіалі "АТП Перевізники".



Віктор Бронюк зараз (фото надано артистом)

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