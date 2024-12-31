Брітні Спірс після примирення з синами поділилася відвертими подробицями: "Плачу щодня"

Що написала Брітні Спірс

Виконавиця поділилася подробицями стосовно відновлення зв'язку з молодшим сином Джейденом, який народився в її шлюбі з колишнім чоловіком Кевіном Федерлайном.

У мережі співачка показала фото хлопця, де той позував на тлі пустелі. Він постав у джинсах та червоній футболці, і завдяки цьому можна зрозуміти, як саме зараз виглядає юнак.

Син Брітні Спірс Джейден (фото: instagram.com/britneyspears)

У підписі до кадрів Брітні зізналася, що досі не вірить, що їй вдалося відновити спілкування з Джейденом. Вони не бачилися роками, а тому тепер на зірку чекало багато відкриттів.

Вона висловилася про дорослішання своєї дитини та зазначила, що 18-річний хлопець розумніший за неї. Також Брітні подякувала йому за те, що він пішов їй назустріч.

"Мій назавжди! Дивно, що ми як близнюки, але він хлопчик, а я дівчинка! Він мій, я не бачила його два з половиною роки, а може й три! Я шокована! Він повернувся і ніби старший і розумніший за мене! Він чоловік, і я плачу щодня через диво", - написала Брітні.

Син Брітні Спірс Джейден (фото: instagram.com/britneyspears)

Сини, як відомо, побачилися з матір'ю на Різдво, проте у соцмережах вона показала лише Джейдена. 19-річного Шона співачка вирішила не показувати підписникам. Говорячи про примирення з дітьми, Спірс говорила, що це справжнє диво, і що вона переповнена любов'ю та благословенням.

У минулому родина мала непрості стосунки, зокрема через зіркові скандали з артистки. Сини критикували матір через її оголений контент у соцмережах, а також різноманітні витівки.

Лише нещодавно Брітні вдалося звільнитися від опіки батька та розпочати самостійне життя. Один із синів висловлював думку про те, що не проти спілкуватися з матір'ю, але бажає, аби вона емоційно та психічно одужала.

Брітні Спірс (фото: Getty Images)

Що стосується Кевіна Федерлайна, то колишній обранець співачки наразі має нові стосунки. Разом із синами та своєю партнеркою він перебрався жити на Гаваї.

Після розлучення з Кевіном Брітні мала ще один шлюб, але він також розпався. Наразі тему свого особистого життя вона активно не коментує.