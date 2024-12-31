Брітні Спірс після примирення з синами поділилася відвертими подробицями: "Плачу щодня"

Брітні Спірс вперше за два роки возз'єдналася зі своїми синами Джейденом та Шоном, показавши в соцмережах емоційне відео. А тепер вона оприлюднила у блозі інші щемливі подробиці щодо цього.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram артистки розповідає детальніше, що відомо.
Виконавиця поділилася подробицями стосовно відновлення зв'язку з молодшим сином Джейденом, який народився в її шлюбі з колишнім чоловіком Кевіном Федерлайном.
У мережі співачка показала фото хлопця, де той позував на тлі пустелі. Він постав у джинсах та червоній футболці, і завдяки цьому можна зрозуміти, як саме зараз виглядає юнак.
У підписі до кадрів Брітні зізналася, що досі не вірить, що їй вдалося відновити спілкування з Джейденом. Вони не бачилися роками, а тому тепер на зірку чекало багато відкриттів.
Вона висловилася про дорослішання своєї дитини та зазначила, що 18-річний хлопець розумніший за неї. Також Брітні подякувала йому за те, що він пішов їй назустріч.
"Мій назавжди! Дивно, що ми як близнюки, але він хлопчик, а я дівчинка! Він мій, я не бачила його два з половиною роки, а може й три! Я шокована! Він повернувся і ніби старший і розумніший за мене! Він чоловік, і я плачу щодня через диво", - написала Брітні.
Сини, як відомо, побачилися з матір'ю на Різдво, проте у соцмережах вона показала лише Джейдена. 19-річного Шона співачка вирішила не показувати підписникам. Говорячи про примирення з дітьми, Спірс говорила, що це справжнє диво, і що вона переповнена любов'ю та благословенням.
У минулому родина мала непрості стосунки, зокрема через зіркові скандали з артистки. Сини критикували матір через її оголений контент у соцмережах, а також різноманітні витівки.
Лише нещодавно Брітні вдалося звільнитися від опіки батька та розпочати самостійне життя. Один із синів висловлював думку про те, що не проти спілкуватися з матір'ю, але бажає, аби вона емоційно та психічно одужала.
Що стосується Кевіна Федерлайна, то колишній обранець співачки наразі має нові стосунки. Разом із синами та своєю партнеркою він перебрався жити на Гаваї.
Після розлучення з Кевіном Брітні мала ще один шлюб, але він також розпався. Наразі тему свого особистого життя вона активно не коментує.
Алн раніше ми писали про те, що Спірс "зіграла весілля" на тлі чуток про роман з будівельником.
Також відомо, що Брітні Спірс заборонили приїжджати в її улюблений готель через зухвалу поведінку.