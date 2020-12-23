"Британский" коронавирус уже попал в Украину: что известно

Коронавирус-мутант уже появился в Украине (коллаж РБК-Украина)

Украинец заразился новой разновидностью коронавируса - так называемым британским COVID-19 - и узнал об этом совершенно случайно. Сейчас мужчина уже находится на заработках в Чехии, однако болел в Ужгороде.

Как оказалось, мужчина подхватил новую болезнь в начале декабря. Об этом пишет "Сегодня".

"Когда он вернулся в Чехию на работу он вместе со своим работодателем должен был согласовать вопросы своего обследования, и он был обследован уже в Чехии. И санитары в Чешской республике начали его расспрашивать - где он был, что делал. Это его испугало, и он мне сбросил результаты своего анализа, своего теста", - рассказал лечащий врач мужчины, инфекционист Виктор Петров.

Мутированный COVID обнаружили во время обследования в Чехии, а вот лечился мужчина дома на Закарпатье. Таким образом он мог контактировать с родственниками или медиками.

Вирус нового типа, который передается быстрее, чем "оригинал", определить у мужчины не было возможности. По словам Петрова, он не догадывался, что его украинец болел атипичным штаммом - он "абсолютно не отличался", коронавирус был в легкой форме, все обошлось без осложнений, у мужчины была потеря вкуса.

Несмотря на такой случай, официально в Украине пока новый штамм "британского коронавируса" еще не зарегистрировали. В Центре общественного здоровья заверили, что тесты чувствительны ко всем видам COVID-19. То есть тест подтвердит, что человек болен, но какой именно штамм - не покажет.

"Все системы, которые используются в Украине прицельно работают на частицы самого вируса, и таким образом они могут диагностировать даже мутированную версию этого коронавируса", - рассказал и.о. директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин.

В Украине планируют в этом месяце усовершенствовать ПЛР-системы, чтобы они могли "распознавать" белки нового вируса. Впрочем, для этого требуются специальные лаборатории, чтобы иметь возможность изучать геном вируса, а таких в Украине нет.

Ранее стало известно, нужны ли новые вакцины от "британского" коронавируса.

Напомним, недавно украинский врач развеял фейки о мутации коронавируса.