UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Британії загинула українська біженка із двома дітьми: що відомо про трагедію

У Британії загинула українка із двома дітьми (колаж Styler)
Автор: Людмила Жукова

У Великій Британії загинула в автомобільній аварії українська біженка та двоє її дітей.

Про трагедію написали у виданні DailyMail.

Деталі трагедії в Англії

Аварія сталася у неділю, 3 вересня, на автодорозі А61.

Внаслідок зіткнення двох автомобілів з двоповерховим автобусом загинули 35-річна Дар'я Бартенєва, її шестирічний син Ігор та 15-річна падчерка Анастасія. Ця трагедія сталася за сім місяців після загибелі батька дітей в автокатастрофі в Україні в лютому 2023 року.

За інформацією від поліції, Дар'я Бартенєва та її двоє дітей перебували в одній машині, сріблястому Vauxhall Meriva, коли близько 14:20 сталося зіткнення з автобусом та синьою Toyota Aygo. Ця аварія сталася між Саут-Стейнлі та Ріплі, неподалік Ріпона.

Зазначається, що сім'я приїхала до Британії лише п'ять тижнів тому.

Місце, де сталася аварія (Скріншот)

"На жаль, усі троє пасажирів Vauxhall Meriva загинули внаслідок зіткнення", - з гіркотою повідомили у поліції.

Крім цього, постраждав водій автобуса, його доправили до лікарні із травмами ноги. Двоє людей, які перебували в Toyota, не постраждали.

Нагадаємо, щочастина біженців з України відстояла право залишатися в Нідерландах.

Читайте РБК-Україна в Google News