У Британії загинула українська біженка із двома дітьми: що відомо про трагедію

У Великій Британії загинула в автомобільній аварії українська біженка та двоє її дітей.

Деталі трагедії в Англії

Аварія сталася у неділю, 3 вересня, на автодорозі А61.

Внаслідок зіткнення двох автомобілів з двоповерховим автобусом загинули 35-річна Дар'я Бартенєва, її шестирічний син Ігор та 15-річна падчерка Анастасія. Ця трагедія сталася за сім місяців після загибелі батька дітей в автокатастрофі в Україні в лютому 2023 року.

За інформацією від поліції, Дар'я Бартенєва та її двоє дітей перебували в одній машині, сріблястому Vauxhall Meriva, коли близько 14:20 сталося зіткнення з автобусом та синьою Toyota Aygo. Ця аварія сталася між Саут-Стейнлі та Ріплі, неподалік Ріпона.

Зазначається, що сім'я приїхала до Британії лише п'ять тижнів тому.

Місце, де сталася аварія (Скріншот)

"На жаль, усі троє пасажирів Vauxhall Meriva загинули внаслідок зіткнення", - з гіркотою повідомили у поліції.

Крім цього, постраждав водій автобуса, його доправили до лікарні із травмами ноги. Двоє людей, які перебували в Toyota, не постраждали.