В Британии нашли новый штамм коронавируса: может быть опасней, чем "Дельта"

Некоторые ученые еще называют новую мутацию "Дельта плюс".

По словам журналистов BBC, штамм Дельта сейчас доминирует в Британии, однако согласно последним официальным данным, 6% из всех случаев заболевания коронавирусом, относятся к новой мутации.

"AY.4.2, который некоторые называют "Дельта Плюс", содержит мутации, которые могут дать вирусу преимущества в выживании. В настоящее время проводятся испытания, чтобы понять, какую опасность он может представлять. Эксперты говорят, что он вряд ли получит широкое распространение или против него будут бессильны вакцины", – пишут в материале.

Отмечается, что сейчас по всему миру циркулируют тысячи различных типов - или вариантов - COVID.

Кстати, двое британских экспертов Джеффри Барретт и Франсуа Баллу заявили, что вариант AY.4.2 на 10-15% заразнее, чем оригинальный штамм "Дельта", который стал доминирующим по всему миру. Об этом пишет Financial Times.

Вирусы постоянно мутируют, поэтому неудивительно, что появляются новые версии. Напомним, что Delta была классифицирована как вариант, вызывающий озабоченность в Великобритании в мае 2021 года после того, как обогнала вариант Alpha, который стал доминирующим штаммом коронавируса.