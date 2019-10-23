Британец просит Зеленского спасти его от бандитов: все детали

К Зеленскому обратился гражданин Великобритании (коллаж: РБК-Украина)

Владимира Зеленского попросили повлиять на коррумпированную систему украинского правосудия

К Владимиру Зеленскому с открытым письмом обратился гражданин Великобритании, который уже несколько лет добивается справедливости. Саркис Рамез Кхалил в декабре 2016 года заключил кредитный договор на приобретение пятикомнатной квартиры в Киеве, но стал жертвой мошенников.

Аферисты воспользовались тем, что мужчина был за границей и с помощью частного нотариуса подделали документы и переоформили квартиру на другого человека. Кхалил уже четвертый раз пытается в суде доказать свое право на владение недвижимостью. В сентябре 2019 года прошение истца было удовлетворено частично, а 24 октября состоится новое заседание, пишет Апостроф.

Стоит отметить, что эта же нотариус ранее была осуждена за подделку документов. На данный момент против нее возбуждено 50 исков, но она продолжает работать на Печерске.

Кроме того, в деле замешана и "черный риэлтор", на которую и переписали квартиру. Она уже несколько лет сидит в Лукьяновском СИЗО - ей вменяют убийство и завладение имуществом в особо крупных размерах.

Саркис Рамез Кхалил возмущен, почему дело о такой очевидно мошеннической схеме рассматривается так долго (на документах была поставлена даже не подпись британца, а написана его фамилия на русском, которым он не владеет).

Гражданин Великобритании обратился к президенту Украины с просьбой вмешаться.

"Я, гражданин Великобритании, обращаюсь к Вам, как к президенту Украины, для восстановления справедливости, поскольку считаю, что в Украине должны работать только честные, порядочные нотариусы и судьи", - пишет Кхалил.

Кроме того, британец акцентировал, что тотальная коррумпированность системы украинского правосудия отпугивает иностранных инвесторов от Украины.

Зеленский получил письмо с просьбой о помощи (фото: apostrophe.ua)