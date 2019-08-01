Брэд Питт стал жертвой сексуальных домогательств, сообщают британские СМИ. На самом деле, во время очередной премьера фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде", на которую прибыл главный герой ленты – голливудский актер Брэд Питт – его поцеловала партнер по фильму. Инцидент, смутивший легендарного актера, произошел во время фотокола с 33-летней Линой Данэм.

Как сообщает Daily Mail, актриса вела себя достаточно напряженно и позволяла себе целовать 55-летнего актера перед камерами фотографов. Девушка в прямом смысле не давала голливудскому секс-символу прохода, а сам Брэд Питт чувствовал неловкость.

Также британские СМИ писали, что из-за этого Питт поконфликтовал со знаменитостью вне объективов.

Брэд Питт стал жертвой сексуальных домогательств – все детали (фото: Getty Images)

Отметим, что Данэм еще не была замужем, но по 2017-й год встречалась с музыкантом Джеком Антонофф. Актриса также известна по комедийному сериалу "Девчонки".

Напомним, что 13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта готовится к смене пола.