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Брэд Питт стал жертвой сексуальных домогательств: все детали

STYLERПерсоны    01.08.2019 - 21:14
Брэд Питт стал жертвой сексуальных домогательств: все детали
Брэд Питт стал жертвой сексуальных домогательств – все детали (dailymail.co.uk/BackGrid)

Брэд Питт негативно отреагировал на поцелуи со стороны его коллеги по цеху

Брэд Питт стал жертвой сексуальных домогательств, сообщают британские СМИ. На самом деле, во время очередной премьера фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде", на которую прибыл главный герой ленты – голливудский актер Брэд Питт – его поцеловала партнер по фильму. Инцидент, смутивший легендарного актера, произошел во время фотокола с 33-летней Линой Данэм.

Как сообщает Daily Mail, актриса вела себя достаточно напряженно и позволяла себе целовать 55-летнего актера перед камерами фотографов. Девушка в прямом смысле не давала голливудскому секс-символу прохода, а сам Брэд Питт чувствовал неловкость.

Также британские СМИ писали, что из-за этого Питт поконфликтовал со знаменитостью вне объективов.

 

Брэд Питт стал жертвой сексуальных домогательств – все детали (фото: Getty Images)

Отметим, что Данэм еще не была замужем, но по 2017-й год встречалась с музыкантом Джеком Антонофф. Актриса также известна по комедийному сериалу "Девчонки".

Напомним, что 13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта готовится к смене пола.

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