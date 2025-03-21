Брав за волосся і трусив: екс-кохана Парфенюка розповіла про домашнє насильство під час вагітності

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю колишньої нареченої виконавця для YouTube-каналу Василя Тимошенко.

За словами блогерки, конфлікти між нею та Парефенюком часто набували вкрай жорстокого характеру.

"У нас були дуже жорстокі сварки. Не кажу, що я ідеальна і сиділа як мишка, а він на мене кричав. Як і в інших парах, бувають сварки, але в нас це було жорстоко. Він був дуже агресивним, тож іноді мені ставало дуже страшно", - поділилася блогерка.

Вона також розповіла, що намагалася знайти спосіб уникати таких ситуацій і запитувала у партнера, як діяти під час його спалахів гніву. Сімбочка та Ілля Парфенюк (фото: instagram.com/simbochkka)

"Коли ми мирилися, я говорила: 'Що мені потрібно зробити, коли в тебе знову буде така агресія? Я ж тебе навіть не виводжу на емоції, не кажу нічого у відповідь, не намагаюся тебе якось зачепити'. Він сказав говорити таку фразу: «Ілюшо, ти ж не такий. Все добре, що з тобою?'", - зізналася вона.

Сімбочка зізналася, що неодноразово намагалася заспокоїти Parfeniuk, звертаючись до нього саме тими словами, які він сам порадив, однак це не давало жодного ефекту.

У певний момент зірка Tiktok навіть вирішила зняти на відео його агресивну поведінку, щоб показати, як він виглядає під час конфліктів, проте й це не принесло результатів.

Інфлюенсерка каже, що найжорсткіший конфлікт між ними стався, коли вона була на сьомому місяці вагітності. Вона вийшла у прямий ефір із блогером Нікоглаєм, який раніше образив Parfeniuk, сподіваючись, що той публічно попросить вибачення у її колишнього нареченого.

Однак це лише спровокувало співака - він обізвав її "мерзотою і тварюкою", а потім залишив у Івано-Франківську та сам поїхав до Чернівців.

Дівчина поділилася, що вирішила поїхати за коханим. Прибувши до готелю, де він зупинився, вона чекала на нього приблизно півтори години, але він так і не вийшов. Натомість у листуванні продовжував ображати її. Сімбочка та Ілля Парфенюк (фото: instagram.com/simbochkka)

За словами блогерки, через стрес у неї з’явився біль у нижній частині живота. Перехожі викликали швидку допомогу, і після проведеного УЗД лікарі підтвердили, що з дитиною все гаразд.

Дізнавшись про госпіталізацію колишньої нареченої, артист приїхав забрати її з клініки, однак їхня суперечка на цьому не завершилася.

"Сварка була такого рівня, що я стаю перед ним на коліна та кажу: "Будь ласка, заспокойся. Я ж вагітна". Він підіймає мене за волосся, починає трусити. Не скажу, що він мене побив, ні. Він мене підійняв, кинув на ліжко, тож я вдарилась животом об бильце. Це був м’який матрац, але все одно боляче - у мене там дитина. Залазить на мене зверху, тримає за горло. Не душить, просто тримає, і каже: "Ти мерзота, ти життя не варта", - розповіла інтернет-зірка.

Нагадаємо, у листопаді минулого року Сімбочка оголосила про розрив зі співаком Parfeniuk. У 2023 році артист зробив їй пропозицію, а в березні 2024-го у пари народилася донька Софія. Однак їхні стосунки не витримали випробувань.

Виконавець тоді пояснив, що вони ухвалили непросте рішення розійтися, щоб зберегти ментальне здоров'я одне одного, і запевнив, що, попри розрив, вони з екс-коханою зроблять усе можливе для щасливого дитинства своєї доньки.

Однак з часом співак розповів про труднощі у стосунках із Сімбочкою. За його словами, блогерка вела "життя напоказ" і створювала надто ідеалізований образ їхнього кохання, що його не влаштовувало.

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