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Братья ромалы, отжимаем технику, на подходе - корабли: гранатометчик "Цыган" призвал воевать за Украину

Скриншот видео: нацгвардеец "Цыган"
Автор: Светлана Мащенко

Украинско-еврейский ром из Одессы доказывает, что оккупанты кое-что "попутали", когда пришли "денацифицировать" украинцев. Ведь Украина - это сознательный выбор каждого из нас, какая бы кровь у нас не текла.

Видео с бойцом Национальной гвардии, гранатометчиком, появилось в Telegram.

"В это нелегкое время мы все должны быть едины. Я - одессит, украинско-еврейский цыган, призываю всех своих братьев к дестабилизации врага нашего врага и помощи нашей армии.

Братья ромалы, отжимаем у орков технику, на подходе - корабли! Слава Украине !" - призвал нацгвардеец.

Отметим, что на стороне Украины воюют люди разной национальности: болгары, азербайджанцы, белорусы, румыны, казахи, армяне и другие.

Ведь мы боремся за наши жизни, нашу землю, наши права, наше достоинство, наши свободы и наши мечты. И мы сильны и едины, независимо от национальностей, веры и языка общения.

Ранее мы писали о бойцах Международного миротворческого батальона имени Шейха Мансура - чеченцев, воюющих на стороне Украины.

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Победа будет за нами! Слава Украине!

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