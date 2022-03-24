Братья ромалы, отжимаем технику, на подходе - корабли: гранатометчик "Цыган" призвал воевать за Украину

Украинско-еврейский ром из Одессы доказывает, что оккупанты кое-что "попутали", когда пришли "денацифицировать" украинцев. Ведь Украина - это сознательный выбор каждого из нас, какая бы кровь у нас не текла.

"В это нелегкое время мы все должны быть едины. Я - одессит, украинско-еврейский цыган, призываю всех своих братьев к дестабилизации врага нашего врага и помощи нашей армии.

Братья ромалы, отжимаем у орков технику, на подходе - корабли! Слава Украине !" - призвал нацгвардеец.

Отметим, что на стороне Украины воюют люди разной национальности: болгары, азербайджанцы, белорусы, румыны, казахи, армяне и другие.

Ведь мы боремся за наши жизни, нашу землю, наши права, наше достоинство, наши свободы и наши мечты. И мы сильны и едины, независимо от национальностей, веры и языка общения.