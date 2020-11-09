"Братья х*хлы": известный украинский боксер сделал скандальное заявление

Скандальный украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач (23-5-1, 18 КО) в последнее время все чаще делает в сетях резонансные заявления. Недавно он комментировал результаты выборов в США и победу демократа Джо Байдена. В этот раз Редкач попросил у украинцев сало, но назвал их "х*хлами". Скандальный пост боксер опубликовал на своей странице в Facebook.

"Братья х*хлы, можете сало отправить почтой. Кусочек маленький 20 долларов", – пошутил Иван над фото, где 91 грамм сала стоит более 18 долларов.

Иван Редкач показал стоимость сала в США (фото: facebook.com/vanyajunito.redkach)

В комментариях многие оскорбились обращением "х*хлы" в отношении украинцев:

Вань, брати Українці! Х*хли як відправлять, то прайс буде ще більший ніж в Штатах.

У нас 5 $ за килограмм!

Х*хли живуть на расійскай під*рациї. В Україні живуть УКРАЇНЦІ.

Хахльі в Сібірє. В Україні живуть українці.

Скриншоты

Напомним, что ранее украинский чемпион по тайскому боксу устроил разборки с "копами" из-за карантина. Инцидент произошел вечером возле магазина, куда спортсмен отправился за покупками, не надев при этом защитную маску. К Павлу после выхода из маркета подошел патруль... и начались разборки.

Ранее мы писали о том, что украинский боксер Иван Редкач в США нарушил карантин из-за коронавируса и отправился на пробежку на пляж. В итоге ему пришлось убегать от полицейских.