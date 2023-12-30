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Брата Майкла Джексона звинуватили у зґвалтуванні: що відомо

Джермейн Джексон (фото: instagram.com/officialjermainejackson)
Автор: Іванна Пашкевич

Засновника гурту The Jackson 5, старшого брата Майкла Джексона Джермейна звинуватили у зґвалтуванні, яке, за словами постраждалої, сталося у 1988 році.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на журнал Rolling Stone.

Деталі

Позов подала Рита Баррет, яка співпрацювала з Майклом Джексоном у ролі музичного підрядника, а також через засновника Motown Records, продюсера Беррі Горді.

Майкл і Джермейн Джексони (фото: instagram.com/officialjermainejackson)

Вона стверджує, що старший брат покійного співака увірвався до неї у будинок, здійснив напад і вчинив насильницькі дії. У момент нападу вона молилася, боячись за своє життя.

У позові згадуються компанії Jermaine L. Jackson Music Productions і Work Records, пов'язані з артистом. Сума позовних вимог не була уточнена.

Джермейн Джексон (фото: instagram.com/officialjermainejackson)

Начебто наступного дня після інциденту Ріта Баррет звернулася до Беррі Горді, сподіваючись на його підтримку.

Однак продюсер вважав за краще довгі роки приховувати цю інформацію, щоб зберігати прибуток від співпраці з Майклом Джексоном.

"Коли вона дізналася, що щось можна зробити згідно із законом, вона знайшла в собі сили і заручилася підтримкою близьких, щоб знайти нас, і тепер постоїть за себе та інших", - сказав адвокат постраждалої Джефф Андерсен.

Сам музикант, якого раніше не звинувачували в сексуальному насильстві, звинувачення на свою адресу не прокоментував.

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Майкл Джексонзгвалтування