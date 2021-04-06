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Брат задержанной за стриптиз в ОАЭ украинки рассказал, что она говорила семье

Новина українською → Вторник 06 апреля 2021 09:12
Брат задержанной за стриптиз в ОАЭ украинки рассказал, что она говорила семье Коллаж РБК-Украина: брат арестованной в Дубаях украинки прокомментировал инцидент
Автор: Людмила Жукова

В Дубае полиция задержала девушек, которые устроили откровенную фотосессию на балконе небоскреба. Как оказалось, среди них было 11 украинок. Девушки работают якобы моделями, по крайней мере так они говорили родным. Брат одной из задержанных рассказал, что семья ничего не подозревала и не знала о стриптизе.

Об этом он сказал в комментарии ТСН.

Одна из украинок по имени Яна вела в соцсети так называемый дневник поездки в ОАЭ. В сети девушка показывает, как прошел перелет, поход на пляж, спорткары, изысканная еда.

Брат Яны потом рассказал, что родные знали, что Яна отдыхает в ОАЭ. Однако о роде ее деятельности никто даже не подозревал.

"Она на отдых уехала, а дальше не знаю, что там. Да, там какая-то фотосессия должна была быть у нее…У меня информации больше об этом нет никакой", – рассказал брат задержанной.

Брат задержанной за стриптиз в ОАЭ украинки рассказал, что она говорила семьеЯна сообщала о своих передвижениях в ОАЭ в соцсетях (Скриншот)

Как все начиналось

На откровенную фотосессию собрали около 15 девушек из стран бывшего СНГ. Украинок из них 11. Девушки позировали голыми на крыше небоскреба, но кто-то напротив снял 10-секундное видео об этом. Дело предали огласке. По законам ОАЭ такое поведение в стране - недопустимо и карается сроком лишения свободы и штрафом. Сейчас юные модели задержаны, им грозит штраф в размере 1400 долларов.

Организатором съемки в Дубае является россиянин. Ему грозит срок в тюрьме.

Как мы ранее писали, появились новые фото и имена украинок, которых задержали в Дубае за стриптиз на небоскребе.

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