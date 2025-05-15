Брат Максима Неліпи підтвердив його загибель і попросив про допомогу

"Так, це правда. На російсько-українській війні загинув брат - відомий український кіноактор і телеведучий, капітан команди КВК "Ковбої Політеху", учасник проєктів "Хто там", "Народна зірка", "Дизель Шоу", "Танці з зірками" тощо. Максим Неліпа, який із початком повномасштабного вторгнення Росії вступив до лав Збройних сил України", - зазначив Андрій Неліпа.

Він зазначив, що його брат спочатку був у ТРО, а потім у ЗСУ.

"Макс був не тільки шоумен, гуморист, затятий рибалка, а й воїн, захисник України. Спочатку в ТРО, потім у ЗСУ. Останнім часом він "виступав" у Силах безпілотних систем - влаштовував за допомогою БпЛА "запальні" фаєршоу для російських окупантів", - підкреслив він.

Також брат шоумена зазначив, що нещодавно Неліпа став командиром роти.

"Макс у званні старшого лейтенанта нещодавно був призначений командиром роти, побратими продовжують виконання бойових завдань", - підсумував він.

"Спасибі братик, ти в наших серцях. Пишаємося, сумуємо, пам'ятаємо", - написав Андрій Неліпа.

Крім того, він попросив про допомогу.

"У кого є можливість допомогти - ось створили банку, будемо вдячні", - зазначив брат Неліпи.

Номер картки банки

4441 1111 2514 9058

Брат Максима Неліпи підтвердив його загибель (скриншот)

Нагадаємо, Неліпі було 48 років. У нього залишилася дружина Тамара і двоє дітей.

Максим Неліпа засвітився в студентські роки, коли грав у команді КВК інституту "Ковбої політеху". Потім був телеведучим багатьох розважальних шоу на українських телеканалах. Також знімався в кіно, брав участь у проєктах "Дизель Студіо".

Після того як у 2022 році він вступив до ЗСУ, практично не з'являвся в соцмережах.

У січні 2025 року стало відомо, що він потрапив до лікарні, проходив лікування та реабілітацію.