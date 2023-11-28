Брат і сестра 50 днів не знали про смерть матері: у полоні ХАМАС думка про неї допомогла їм вижити

7 жовтня бойовики ХАМАС увірвалися до згуртованої фермерської громади Беері, де мешкало близько 1100 осіб. Понад 120 людей кібуцу загинули, ще частину - викрали. Терористи підпалювали будинки, людей, грабували та знищували все, що могли. Загалом на півдні Ізраїлю того дня загинуло близько 1200 осіб, більшість з яких були мирними жителями.

Під час цього хаосу та терору Ноам та Альма були розлучені зі своїми батьками та потрапили до рук ХАМАС. Їх відвезли до сектору Газа, де тримали в одній кімнаті з іншою жінкою з Беері. Відомо, що діти пережили серйозні випробування. Як розповів Бесораї, родич дітей, він не хоче посилювати тягар сімей, чиї близькі ще в заручниках, але цим дітям "було, м'яко кажучи, неприємно. Це було жахливо".

Діти разом зі своєю сусідкою по камері вели спільний щоденник, але їм не дозволили його взяти з собою. Мало того, вони навіть не знали, що їх звільняють. Їх просто вивели з кімнати, нібито в туалет, потім одягли на них наручники, зав'язали очі, посадили в машину та повезли до того місця, де заручників передавали Червоному Хресту.

"Вони намагалися це приховати від жінки, яка залишилася одна, тож, можливо, це чинило на неї деякий психологічний тиск", - додав Бесораї.

Коли діти йшли від авто ХАМАС до Червоного хреста, вони міцно трималися за руки. Ноам сказав Альмі, що йому дуже шкода. Він мав на увазі мешканців Гази, які були довкола і що йому шкода, що він їде додому, а вони залишаються.

Ноам та Альма Оз (скриншот)

Вдома їх зустріли родичі батьків та бабуся. Діти сильно схудли, і зараз сім'я зайнялася їх відновленням. Загалом вони в порядку, але рідні турбуються, як на них позначиться те, що вони пережили.

Але найстрашніше випробування брата і сестру чекало вдома. Усі дні полону їх підтримувала думка про возз'єднання зі своєю матір'ю.

"Але, коли дітей звільнили разом, ця мрія була зруйнована тим фактом, що її було вбито. Мою сестру, їхню маму, вбили 7 жовтня. Діти цього не знали. Ми думали, що вони були разом, коли їх викрали, але вони були розлучені з самого початку.", - сказав дядько дітей по материнській лінії Ахал Бесораї.

"Коли вони вперше перетнули кордон і возз'єдналися зі своєю бабусею та старшим братом, першою новиною, з якою їм довелося зіткнутися, було те, що їхньої мами вже немає в живих. І це був для них жахливо емоційний і травмуючий момент", - додав Бесораї. .

Батько дітей зник безвісти та вважається бранцем у секторі Газа.

"Коли я розмовляв з ними, коли я вперше розмовляв з Альмою, 13-річною племінницею, у неї була величезна посмішка і блискучі очі, коли вона прийшла на дзвінок у Zoom. І ось що засіло у мене в голові: що ховається за цими блискучими очима? Що знаходиться глибоко всередині них після цього жахливого випробування? Мені просто дуже складно це оцінити", - резюмував Бесораї.