На браслете Меган Маркл увидели тайный символ: что он означает

Маркл обожает украшения

Меган является большим поклонником изящных золотых украшений, и на протяжении многих лет герцогиня Сассекская была замечена в ношении многих дизайнерских вещей с немалой стоимостью.

Несколько раз Меган надевала небольшой золотой браслет-цепочку с характерным кулоном evil eye, дизайн которого имеет скрытый смысл.

Впервые герцогиня была замечена с золотым браслетом от сглаза в сентябре 2019 года.

Скриншот (express.com.uk)

Тогда Маркл была в Нью-Йорке, она наблюдала за финальным матчем Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде между Сереной Уильямс - близкой подругой герцогини и Бьянкой Андрееску.

Затем, месяц спустя, когда она и ее муж принц Гарри отправились в королевский тур по Южной Африке, Меган дополнила браслетом несколько нарядов. В течение 10 дней королевская особа надевала браслет несколько раз.

В чем смысл украшения от сглаза

Ювелирное украшение принадлежит бренду Alemdara. Этот конкретный браслет называется Diadem Evil Eye Bracelet - Yellow Gold and Turqouise Evil Eye. Он стоит 275 фунтов стерлингов и он по-прежнему доступен для покупки через веб-сайт.

Описание браслета гласит: "Этот браслет Didem, изготовленный вручную из 18-каратного желтого золота, украшен бирюзовой эмалью она тонкой цепочке из желтого золота".

"Око дьявола (evil eye) — это священный символ, веками использовавшийся в качестве защиты от злых духов в средиземноморской культуре", — говорится в описании.

По легенде, "око дьявола" работает как щит от зависти, отражая любое зло туда, откуда оно пришло, и защищая своего владельца от любых вредных духов.