Брали алкоголь для мамы: новые подробности отравления самогоном детей под Житомиром

Фото: Мать детей (пресс-служба полиции)

Сейчас жизни детей, которые отравились алкоголем, ничего не угрожает

В Житомирской области на прошлой неделе отравились алкоголем двое маленьких детей 8 и 9 лет. Ребята приходятся друг другу братьями. Их доставили в Пулинскую больницу и сейчас их жизни ничего не угрожает. Ребятам диагностировали отравление алкоголем. На обочине в селе Старая Александровка их заметил водитель, который и вызвал скорую помощь.

Старший из двух братьев - Евгений - рассказал полиции, что они гуляли в компании других мальчишек. В какой-то из моментов у старших возникло желание выпить, однако им водку в селе не продали. Тогда на закупку отправили Евгения, который заявил, что алкоголь берет "для мамы". Так в компании детей 7-14 лет появилась водка. По словам ребят, каждый выпил по две стопки. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

В больнице врач прокомментировал состояние детей, в котором они попали в медучреждение.

"Состояние детей было тяжелым, обморочным, младший 7-летний (8-летие он встретил уже в больнице) Павел и вовсе был в глубокой коме. Благодаря реанимационным мероприятиям через 3 часа они пришли в себя, а на следующий день их перевели в детское отделение", -рассказал врач.

По словам матери, которая потом пришла к сыновьям в больницу, она не волновалась о детях, так как думала, что они у бабушки.

Отмечается, что служба по делам детей райадминистрации решила забрать детей из семьи без лишения родительских прав. Матери дали год, чтобы пролечиться и разобраться со всеми социальными и бытовыми проблемами. Если она справится - детей ей вернут.

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