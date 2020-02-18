Брак исчерпал себя: в королевской семье еще один громкий развод

Племянник королевы Елизаветы II внезапно решил развестись со своей супругой после 26 лет совместной жизни. Речь идет об 58-летнем сыне принцессы Маргарет, родной сестры Елизаветы. Дэвид Армстронг-Джонс принял решение расстаться со своей супругой Сереной, с которой прожил вместе 26 лет и воспитал двоих детей.

В королевском дворце уже выпустили официальное заявление с комментарием по поводу причин такого внезапного разрыва.

"Граф и графиня Сноудон пришли к согласию по поводу того, что брак должен подойти к концу и что им нужно развестись. Они просят о том, чтобы пресса уважала частную жизнь их семьи", - сказано в сообщении.

Как отмечается Дэвид и Серена пришли к выводу, что их отношения исчерпали себя и они уже некоторое время проживают отдельно. Развод планируется мирным, без скандалов и деления имущества. У пары есть двое совместных детей – 20-летний сын Чарльз и 17-летняя дочь Маргарита.

Их брак был достаточно тихим, не обремененным скандалами. В какой-то период графа и графиню Сноуден считали образцом стабильности, что нельзя было сказать о родителях Дэвида – принцессе Маргарет и ее супруге Энтони Армстронг-Джонсе.

Свадьба Дэвида и Серены состоялась 8 октября 1993 года в церкви Святой Маргариты в Вестминстере. На мероприятии присутствовала королева Елизавета II, королева-мать, принцесса Диана, принцесса Анна и многие другие члены королевской семьи. Празднование было пышным – около 650 гостей.