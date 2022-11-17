Божевільний цинік. Різатдінова рознесла президента МОК за підлизування до Росії

Чому Різатдінова звернулася до Баха

Днями президент МОК під час саміту країн G20 на Балі в Індонезії несподівано закликав відмовитися від практики усунення росіян від змагань через військову агресію та попросив повернути їх у світовий спорт.

На думку спортивного чиновника, “спорт потребує участі всіх спортсменів, які приймають правила, навіть якщо їхні країни перебувають у стані конфронтації чи війни”.

“Змагання між спортсменами тільки з держав-однодумців не є символом миру, що заслуговує на довіру. У цей час поділу наша роль зрозуміла: об'єднати світ, а не поглиблювати суперечності. Щоб відповідати нашій об'єднавчій місії, МОК має бути політично нейтральним”, - додав Бах.

Реакція Різатдінової

Говорячи про главу МОК, наша спортсменка зізнається, що їй як олімпійському спортсмену і медалісту “важко зрозуміти та дати оцінку, чим він керується”, тому вона може “тільки здогадуватися, підозрювати про його мотивацію”.

Анна Різатдінова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

"Єдине, що я можу запропонувати голові МОК: Томасе, приїжджайте в Україну, в Київ, Миколаїв, Харків. Або, можливо, давайте проведемо наступний з'їзд МОК у Маріуполі? Шкода тільки, що ми не зможемо запросити спортсменів на це свято, свято, на якому, як ви сказали, “Олімпіада здатна об'єднати весь світ”, наших загиблих Ангелів Спорту, наших дітей, яких вже немає у живих, Катерину Дяченко…" - написала Анна.

Анна Різатдінова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

“Може перед тим, як замислюватися про можливість допуску спортсменів терористичної країни, ми все ж таки дізнаємося, що думають про це самі спортсмени, тренери та керівники спорту з Росії? Адже ми не знаємо цього за майже рік війни, адже за них чомусь відповідає голова МОК, а самі вони цинічно мовчать і чекають, поки лобіювання зробить свою справу і вони вийдуть сухими з води, зіштовхнувши все на свого божевільного президента. Але з буквою Z поряд з ним стояли спортсмени в олімпійській формі!” - додала Різатдінова.

Зауважимо, що своє невдоволення словами Баха висловили багато українських чемпіонів, зокрема Жан Беленюк, Олексій Верняєв та інші.

Анна Різатдінова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)