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"Боже упаси!" Участники крестного хода УПЦ МП высказались про вакцинацию и COVID (видео)

Автор: Людмила Жукова

В Киеве ко Дню Крещения Руси прошел крестный ход. Многие верующие приехали в столицу, но лишь некоторые из них были в масках.

В сюжете BBC Ukraine верующие рассказали, почему им не нужны средства защиты.

"Куча доказательств, что маска не защищает. И в маске можно заболеть. Мы уже все переболели с Божьей помощью", - рассказала одна из женщин в крестном ходе.

На вопрос о вакцинации она ответила, что не верит в прививки и не хочет экспериментов над собой.

"Боже упаси! Никаких вакцин! Не нужно над нами и нашими детьми проводить эксперименты. Наша вакцина - это причастие. Других мы не признаем", - сказала верующая.

Один из священников высказался и сообщил, что "торжество православия одолеет всякие штаммы Дельта".

"В священном писании сказано, что не надейтесь на князей, сынов людских, в них нет спасения", - сказал священник.

Как мы писали ранее, крестный ход ко Дню крещения Руси в Киеве прошел без нарушений.

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Крестный ход