"Боже упаси!" Участники крестного хода УПЦ МП высказались про вакцинацию и COVID (видео)

"Куча доказательств, что маска не защищает. И в маске можно заболеть. Мы уже все переболели с Божьей помощью", - рассказала одна из женщин в крестном ходе.

На вопрос о вакцинации она ответила, что не верит в прививки и не хочет экспериментов над собой.

"Боже упаси! Никаких вакцин! Не нужно над нами и нашими детьми проводить эксперименты. Наша вакцина - это причастие. Других мы не признаем", - сказала верующая.

Один из священников высказался и сообщил, что "торжество православия одолеет всякие штаммы Дельта".

"В священном писании сказано, что не надейтесь на князей, сынов людских, в них нет спасения", - сказал священник.