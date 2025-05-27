У бою за Україну загинув брат відомої української ведучої
Ведуча програми "Ранок у великому місті" на ICTV2 Юлія Зорій переживає важку втрату - на фронті загинув її молодший двоюрідний брат.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пресслужбу ведучої.
Захисник служив у складі 3-го окремого полку Сил спеціальних операцій та загинув на Покровському напрямку, віддавши життя за Україну.
"Нещодавно в інтервʼю я розповідала, як пишаюся своїм молодшими братом, який служить у ССО. Як ми всі тобою пишаємось. Яким сміливим і крутим бійцем ти виявився. А два тижні тому тебе привезли на щиті", - написала Юлія Зорій.
Відомо, що загиблий - син її тітки, йому було лише 31. Днями відбулося прощання з героєм.
"Ми завжди були у дуже теплих і дружніх відносинах. Він насправді був добрим хлопцем, класним - завжди усміхнений, на позитиві, ніколи не відмовляв у допомозі, дуже смачно готував. Він завжди чекав коли ми з Томою (моя молодша сестра) приїдемо і він приготує свої фірмові шашлики й борщ. Він був дуже начитаним. Дуже інтелектуально розвинутим", - додала телеведуча.
Юлія Зорій (фото: instagram.com/yulia_zoriy)
Нагадаємо, що 38-річна Юлія Зорій - відома українська телеведуча і практикуюча психологиня.
Від самого початку повномасштабного вторгнення вона активно працювала на гарячій лінії психологічної підтримки.
З 25 липня 2020 року Юлія заміжня за колишнім міністром оборони Олексієм Резніковим.
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