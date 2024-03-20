Бойова медикиня рознесла Пренткович та її чоловіка, який після Мальдів не повернувся до України

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У своїх соцмережах бойова медикиня, яка служить у ЗСУ, опублікувала скріншот stories Гонковського, в якому він заявив, що разом із сім’єю вирішив переїхати.

Також Вербова розмістила сторіс Пренткович, яка пише, що "обирає жити своє єдине життя".

"Як жалюгідно виїхати, порушуючи закон, поки хлопці та дівчата *башат на фронті у своє єдине життя. Ваше сімейство жалюгідне", - прокоментувала фотографка.

Бойова медикиня рознесла Пренткович і Гонковського (фото: instagram.com/verbovaya.d)

Також вона додала, що скандальна пара заблокувала її в Instagram.

Пренткович і Гонковський заблокували бойову медикиню (фото: instagram.com/verbovaya.d)

Зазначимо, раніше ЗМІ повідомляли, що бізнесмен Гонковський, який виїхав до Варшави як "волонтер", а опинився на Мальдівах, так і не повернувся в Україну.

Сама ж Пренткович не підтверджує і не заперечує, що їхня родина переїхала за кордон.

Інфлюенсерка зазначила, що не збирається повідомляти їхнє місце проживання через постійні погрози сім’ї.