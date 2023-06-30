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Боялися йти служити? Місцева "еліта" Київщини побила військового за те, що він роздавав повістки (фото)

На Київщині побили військового (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

У селі міського типу Рокитне в Київській області напали на представника ТЦК СП і жорстоко побили його. Місцеві мешканці переконані, що це справа місцевої "еліти".

Про це повідомила мати постраждалого Сусанна Бойко на своїй сторінці у Facebook з посиланням на "Громадський контроль Київщини".

Деталі інциденту

Відомо, що військовий із 19 років служив в АТО, проте після отримання поранення пішов працювати у військкомат. У свій вихідний на вулиці його зустріла група молодиків і здійснила напад.

"Хочеться вірити в справедливе розслідування. Військовий, який їх (повістки - ред.) розносив, з 19 років був в АТО, отримав травми та після операції продовжив свою службу в військкоматі", - написала Сусанна.

Фото: facebook.com/Сусанна Бойко

За її словами, наразі постраждалий перебуває в госпіталі.

У коментарях до допису мами військового Білоцерківське управління поліції Київщини зазначило, що розпочалося досудове розслідування.

"Співробітники поліції за фактом нанесення тілесних ушкоджень розпочали досудове розслідування. Наразі потерпілий знаходиться у лікарні на лікуванні, після чого поліцейські нададуть події остаточну кваліфікацію. Всі учасники встановлені та допитані. Крім того, подія відбулася у нічний час, коли військовий перебував поза службою", - йдеться в повідомленні.

Свій коментар залишив також побратим постраждалого.

"Мав честь служити з вашим сином в 40-й бригаді, порядний, чесний і відважний воїн. Бажаю Миколі якнайшвидшого одужання, а тим покидькам найвищої та справедливої кари, а їхнім батькам ганьба за виховання", - написав військовий

Наразі відомо, що поліція Київщини встановила та опитала усіх осіб, причетних до даного інциденту. Надалі військовослужбовець пройде судово-медичну експертизу для визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень.

Раніше ми розповідали деталі побиття добровольця, який нещодавно повернувся з фронту.

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КиївТЦКповістки